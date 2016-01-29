Скончался известный композитор Азербайджана

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Скончался народный артист Азербайджана, известный композитор Муса Мирзоев.

Как сообщает Report, 83-летний композитор умер утром 29 января.

Он будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.

Отметим, что Муса Мирзоев родился в 1933 году в Баку. Он был членом правления Союза композиторов Азербайджана, профессором Бакинской музыкальной академии им. У.Гаджибейли, президентским стипендиатом. За заслуги в развитии музыкального искусства в Азербайджане награжден орденами "Шохрат" и "Шараф".