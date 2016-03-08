​Скончался известный азербайджанский режиссер

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Скончался азербайджанский режиссер, заслуженный деятель искусств Фикрет Алиев.

Как сообщает Report, он скончался сегодня утром после продолжительной болезни.

Отметим, что режиссер будет похоронен сегодня днем на Амирджанском кладбище, возле могилы своего сына Р.Алиева.

Напомним, что тело пропавшего без вести 43-летнего сына Ф.Алиева Рашада Алиева было найдено в море 27 февраля.

Ф.Алиев родился 12 декабря 1939 года в Баку. В 1966 году окончил факультет актерского мастерства Азербайджанского государственного института искусств, в 1972 году - высшие курсы сценаристов и режиссеров Всесоюзного государственного института кинематографии. С 1966 года работал на киностудии "Азербайджанфильм".

Он являлся режиссером таких фильмов как "Сон", "Последняя остановка", "Очередь на смерть" и др.