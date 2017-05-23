Скончался исполнитель роли Джеймса Бонда актер Роджер Мур

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Швейцарии в возрасте 89 лет скончался знаменитый британский актер, сценарист, продюсер Роджер Мур, сообщает Report со ссылкой на Evening Standard.

Сэр Роджер Джордж Мур наиболее известен зрителям благодаря исполнению роли Джеймса Бонда, которого он играл с 1973 по 1985 годы.

Роджер Мур играл Агента-007 дольше всех - целых 12 лет.

Р.Мур родился 14 октября 1927 года в семье полицейского и домохозяйки. В кино он впервые появился в конце 40-ых годов в роли статиста. В 17 лет он сыграл эпизодическую роль легионера в фильме "Цезарь и Клеопатра" (1945). Известность актеру также принесла роль Саймона Темплара в сериале "Святой".

Актера похоронят в Монако. На церемонии будут присутствовать лишь члены семьи и близкие Мура.