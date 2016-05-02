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    Скончался азербайджанский кинопродюсер

    Он являлся директором студии документальных фильмов Яддаш

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Скончался заслуженный деятель науки, кинопродюсер Ханлар Джафаров.

    Об этом сообщили Report в Гильдии профессиональных кинорежиссеров Азербайджана.

    Х.Джафаров родился в 1947 году в Баку. В 1971 году он окончил факультет театра и кино Азербайджанского государственного университета искусств, с 1969 года занимал должности ассистента кинорежиссера, директора фильма на киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы. С 1988 года Х.Джафаров являлся директором студии документальных фильмов "Ракурс".

    С 2001 года руководил студией документальных фильмов "Яддаш". 

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