Скончался автор мультфильма "Ну, погоди!"

На 82 году жизни скончался один из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", писатель и сценарист Александр Курляндский

На 82 году жизни скончался один из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", писатель и сценарист Александр Курляндский.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, о смерти, не назвав ее причину, сообщил сценарист и писатель Михаил Липскеров на своей странице в Facebook.

Кроме "Ну, погоди!", Курляндский придумал "Великолепного Гошу" и «блудного попугая» Кешу, мультфильмы "Веселая карусель" и "Баба Яга против!". О главных персонажах мультсериала «Возвращение блудного попугая» он позже напишет четыре повести – "Вы не были на Таити?", "А нас и здесь неплохо кормят!", "Прелестно!" и "Попугай Кеша ищет клад".