О нас
Report Georgia
Аудио новости

Скончался автор мультфильма "Ну, погоди!"

Скончался автор мультфильма "Ну, погоди!" На 82 году жизни скончался один из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", писатель и сценарист Александр Курляндский
Искусство
21 декабря 2020 г. 13:45
Скончался автор мультфильма Ну, погоди!
Александр Курляндский

На 82 году жизни скончался один из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", писатель и сценарист Александр Курляндский.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, о смерти, не назвав ее причину, сообщил сценарист и писатель Михаил Липскеров на своей странице в Facebook.

Кроме "Ну, погоди!", Курляндский придумал "Великолепного Гошу" и «блудного попугая» Кешу, мультфильмы "Веселая карусель" и "Баба Яга против!". О главных персонажах мультсериала «Возвращение блудного попугая» он позже напишет четыре повести – "Вы не были на Таити?", "А нас и здесь неплохо кормят!", "Прелестно!" и "Попугай Кеша ищет клад".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
14 декабря 2020 г. 15:02
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
18 декабря 2020 г. 13:50
Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо
Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо
14 декабря 2020 г. 20:30
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
18 декабря 2020 г. 11:44
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
15 декабря 2020 г. 01:06
Максим Шевченко посетил Гянджу
ФотоМаксим Шевченко посетил Гянджу
15 декабря 2020 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi