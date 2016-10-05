Скончался автор хита Майкла Джексона Thriller

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Британский композитор Род Темпертон, автор таких хитов Майкла Джексона, как Thriller и Off The Wall, скончался в Лондоне в возрасте 66 лет, сообщает Report со ссылкой на BBC News.

По словам директора музыкального издательства Warner/Chappell Джона Платта, Темпертон умер от рака. Сообщается, что похороны уже состоялись без оповещения широкой публики.

Вышедшая в 1982 году песня Thriller стала самой популярной работой композитора.

Темпертона называли человеком-невидимкой, потому что он строго оберегал свою приватность, и о его личной жизни было мало что известно.