 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Скончался Ашуг Адалят

    Адалят Насибов долгое время был болен

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Заслуженный деятель искусств Азербайджана, президентский стипендиат Ашуг Адалят (Насибов) скончался.

    Об этом сообщили Report из Объединения ашугов Азербайджана.

    Согласно сообщению, Ашуг Адалят скончался в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

    Отметим, что Ашуг Адалят родился 27 января 1939 года в Газахском районе. 

    Играть на сазе научился у своего отца. Его врожденный талант проявился с юных лет, он получал приглашения на мероприятия.

    Турецкий писатель Азиз Несин сказал о нем: "Исполнение Адалята как неповторимая жизнь. Лицо ее постоянно направлено на новизну, а концовка похожа на горную реку, ведущую к цветникам. Кем являлся Алескер в ашугском искусстве, искусстве слова, тем и является Адалят в искусстве саза".

    Он был неповторимым исполнителем таких музыкальных произведений, как "Гайтарма", "Баш Сарытел", "Рухани", "Яныг Керем".

    Аллах рехмет элясин!

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi