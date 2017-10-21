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    Скончался аргентинский актер Федерико Луппи

    Ему было 83 года

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Аргентинский актер Федерико Луппи, известный по своим ролям в мрачных картинах легендарного Гильермо дель Торо, скончался в пятницу, 20 октября в Буэнос-Айресе.

    Как передает Report, об этом сообщает The New-York Times.

    Ему было 83 года.

    Причиной смерти актера стали осложнения субдуральной гематомы.

    Луппи снялся в режиссерском дебюте дель Торо "Хронос". Кроме того он исполнил роли в "Хребте Дьявола" и "Лабиринте Фавна".

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