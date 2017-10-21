Скончался аргентинский актер Федерико Луппи

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Аргентинский актер Федерико Луппи, известный по своим ролям в мрачных картинах легендарного Гильермо дель Торо, скончался в пятницу, 20 октября в Буэнос-Айресе.

Как передает Report, об этом сообщает The New-York Times.

Ему было 83 года.

Причиной смерти актера стали осложнения субдуральной гематомы.

Луппи снялся в режиссерском дебюте дель Торо "Хронос". Кроме того он исполнил роли в "Хребте Дьявола" и "Лабиринте Фавна".