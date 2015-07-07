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    Скончался актер Шекинского государственного драматического театра

    Лачин Аббасов на протяжении длительного времени страдал от печеночной недостаточности

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Скончался актер Шекинского государственного драматического театра Лачин Аббасов.

    Об этом Report сообщил главный режиссер театра Мирбала Селимли. 

    По его словам, 56-летний актер на протяжении длительного времени страдал от печеночной недостаточности. Л.Аббасов был похоронен в Шеки. 

    Коллектив Шекинского государственного драматического театра им. Сабита Рахмана подписали некролог в связи со смертью актера. 

    Лачин Аббасов родился в 1959 году в Шеки. С 1980 года начал работать в Шекинском драматическом театре. За 35 лет беспрерывной деятельности создал много запоминающихся образов. 

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