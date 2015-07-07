Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Скончался актер Шекинского государственного драматического театра Лачин Аббасов.

Об этом Report сообщил главный режиссер театра Мирбала Селимли.

По его словам, 56-летний актер на протяжении длительного времени страдал от печеночной недостаточности. Л.Аббасов был похоронен в Шеки.

Коллектив Шекинского государственного драматического театра им. Сабита Рахмана подписали некролог в связи со смертью актера.

Лачин Аббасов родился в 1959 году в Шеки. С 1980 года начал работать в Шекинском драматическом театре. За 35 лет беспрерывной деятельности создал много запоминающихся образов.