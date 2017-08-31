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    Скончался актер из фильма "Не бойся, я с тобой" Мухтарбек Кантемиров

    Он также снимался в таких лентах, как Русь изначальная, Марш-бросок, Не бойся, я с тобой! 1919

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Скончался народный артист России Мухтарбек Кантемиров, известный по фильму "Не бойся, я с тобой!", сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

    Актер умер на 84-м году жизни.

    Отметим, что М. Кантемиров родился 18 февраля 1934 года в семье профессиональных цирковых наездников. Его отцом был Али-Бек Кантемиров – родоначальник знаменитой династии, создавший первый в России конный цирк "Джигиты Осетии" ("Али-Бек").

    Артист был художественным руководителем конного театра "Каскадер".

    Снимался в лентах "Русь изначальная", "Марш-бросок", "Не бойся, я с тобой! 1919". Последние годы проживал в Москве.

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