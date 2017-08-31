Скончался актер из фильма "Не бойся, я с тобой" Мухтарбек Кантемиров

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Скончался народный артист России Мухтарбек Кантемиров, известный по фильму "Не бойся, я с тобой!", сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

Актер умер на 84-м году жизни.

Отметим, что М. Кантемиров родился 18 февраля 1934 года в семье профессиональных цирковых наездников. Его отцом был Али-Бек Кантемиров – родоначальник знаменитой династии, создавший первый в России конный цирк "Джигиты Осетии" ("Али-Бек").

Артист был художественным руководителем конного театра "Каскадер".

Снимался в лентах "Русь изначальная", "Марш-бросок", "Не бойся, я с тобой! 1919". Последние годы проживал в Москве.