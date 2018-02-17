Скончался актер и режиссер Сумгайытского государственного драмтеатра

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Скончался актер и режиссер Сумгайытского государственного музыкального драматического театра Шахмар Гарибли.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, актер скончался 16 февраля в больнице.

Его похоронили в Кюрдамирском районе.

Отметим, что Ш.Гарибли родился в 1952 году. В 19771-1975 годы учился на факультете "Актер драмы и кино" Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алиева.

С 1976 года с перерывами работал в Сумгайытском государственном музыкальном драмтеатре им. Г.Араблинского. В 1991 году окончил в Москве высшие режиссерские курсы под руководством Л.Хейфеца. В 2001-2010 годы работал на телеканале Lider. В 2013 году министерством культуры и туризма был награжден нагрудным знаком "Почетный работник культуры".