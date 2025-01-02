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В АМУ опровергли информацию о смерти Азера Бахшалиева, он находится в коме

В АМУ опровергли информацию о смерти Азера Бахшалиева, он находится в коме В АМУ опровергли информацию о смерти Азера Бахшалиева, он находится в коме
Искусство
2 января 2025 г. 16:44
В АМУ опровергли информацию о смерти Азера Бахшалиева, он находится в коме

В Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) опровергли информацию о смерти актера Азера Бахшалиева.

В ответ на запрос Report пресс-секретарь АМУ Гюнель Асланова сообщила, что актера поместили в реанимационное отделение клиники, он находится в коме.

По ее словам, Бахшалиев был доставлен в медицинское учреждение прошлой ночью в тяжелом состоянии.

"При поступлении он находился коматозном состоянии и был немедленно помещен в реанимационное отделение. Состояние тяжелое, он подключен к аппарату", - сказала Асланова.

15:58

Молодой азербайджанский актер Азер Бахшалиев скончался после продолжительной болезни.

Об этом Report сообщили его близкие.

Бахшалиев скончался сегодня в больнице, где проходил лечение. Сообщается, что актер долгое время страдал почечной недостаточностью.

Азер Бахшалиев родился 3 июля 1985 года, был известен азербайджанскому зрителю по ролям в юмористических фильмах и сериалах. Он был женат, у него осталась дочь.

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