В АМУ опровергли информацию о смерти Азера Бахшалиева, он находится в коме

В Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) опровергли информацию о смерти актера Азера Бахшалиева.
В ответ на запрос Report пресс-секретарь АМУ Гюнель Асланова сообщила, что актера поместили в реанимационное отделение клиники, он находится в коме.
По ее словам, Бахшалиев был доставлен в медицинское учреждение прошлой ночью в тяжелом состоянии.
"При поступлении он находился коматозном состоянии и был немедленно помещен в реанимационное отделение. Состояние тяжелое, он подключен к аппарату", - сказала Асланова.
Молодой азербайджанский актер Азер Бахшалиев скончался после продолжительной болезни.
Об этом Report сообщили его близкие.
Бахшалиев скончался сегодня в больнице, где проходил лечение. Сообщается, что актер долгое время страдал почечной недостаточностью.
Азер Бахшалиев родился 3 июля 1985 года, был известен азербайджанскому зрителю по ролям в юмористических фильмах и сериалах. Он был женат, у него осталась дочь.