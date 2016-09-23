Скончалась знаменитая оперная певица Турции

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В возрасте 71-го года скончалась примадонна Стамбульского государственного театра оперы и балета Лейла Демириш.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, певица умерла в больнице, где проходила лечение.

Отмечается, что церемония прощания с оперной певицей пройдет 26 сентября в Опере Сурайя.

Напомним, что Л.Демириш родилась в Стамбуле в 1945 году. С 1964 по 2005 год она была исполнительницей главных ролей в Стамбульском государственном театре оперы и балета.

За свою карьеру певица выступала в театрах США, Германии, Болгарии, Чехии, Румынии и бывшей Югославии, где исполняла главные партии в операх "Тоска", "Мадам Баттерфляй", "Набукко", "II Трубадур".

Л.Демириш также является исполнительницей оратории "Мевлана" и главных партий в операх "Мурад IV", "Каръягды Хатун", "Юсиф и Зулейха", посвященных ей супругом, композитором Оканом Демириш. Она также выступала в опере Аднана Сайгу "Кероглу".