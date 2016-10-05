Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Скончалась заслуженный архитектор Азербайджана.

Как сообщает Report, заслуженный архитектор Наргиз Аскерова умерла в возрасте 87 лет.

Отметим, что Наргиз Салех гызы Аскерова родилась в 1929 году в Баку. Она работала в Национальном азербайджанском литературном музее имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), до 2006 года - в должности заместителя директора Шекинского регионального научного центра НАНА.