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Распространилась информация о смерти заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр

Распространилась информация о смерти заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр Распространилась информация о смерти заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр.
Искусство
6 января 2024 г. 21:07
Распространилась информация о смерти заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр

Распространилась информация о смерти заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр.

Как сообщает Report, исполнительница недавно отправилась в столицу Турции Анкару для лечения.

Айгюн Бейляр (Гумматова) родилась 22 августа 1975 года в Баку. Отец – музыкант, играющий на таре, еще в раннем детстве заметил музыкальные способности дочери и отдал ее в музыкальную школу по классу нагарa. В 1987 году вместе с другими одаренными детьми Айгюн была зачислена в открывшуюся в Баку детскую филармонию. С этого момента и началась ее музыкальная карьера – сначала в детском филармоническом ансамбле, в котором она играла на нагаре, а потом и на большой сцене.

Распоряжением президента Азербайджана от 2002 года Айгюн Бейляр присвоено почётное звание "Заслуженная артистка Азербайджанской Республики".

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Версия на азербайджанском языке Əməkdar artist Aygün Bəylərin ölüm xəbəri yayılıb

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