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    Скончалась народная артистка СССР

    Известная оперная певица Елена Образцова скончалась в Германии

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Скончалась знаменитая российская оперная певица, народная артистка СССР Елена Образцова. Как сообщает Report со ссылкой на российскую прессу, 76-летняя оперная певица скончалась в Германии.

    В ноябре 2014 года Е.Образцова по совету врачей отправилась в Германию, но из-за проблем со здоровьем не смогла вернуться обратно в Россию.

    Отметим, что народная артистка СССР Елена Образцова родилась 7 июля 1939 года в Санкт-Петербурге. Вокалистка неоднократно выступала на сцене многих известных театров мира, в том числе, Ла Скала в Италии, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Ковент-Гарден в Лондоне. 

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