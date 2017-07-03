Скончалась народная артистка Хумар Зульфугарова

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Скончалась корифей азербайджанской хореографии, народная артистка Хумар Зульфугарова.

Об этом Report сообщили в Ассоциации танцев Азербайджана.

По сообщению, Х.Зульфугарова скончалась в возрасте 90 лет.

Отметим, что Хумар Зульфугарова родилась 15 ноября 1927 года в Баку в семье видного актера театра и кино Рзы Афганлы. В 1945 году она окончила Бакинское хореографическое училище. В 1945-1966 годы была солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, в 1966-1978 годы – солистом и художественным руководителем музыкально-танцевального ансамбля Азербайджанской государственной филармонии, одним из создателей государственного танцевального ансамбля, в 1978-1988 годы – первым главным балетмейстером Азербайджанского государственного объединения по гастролям и концертам. В 1950 г приступила к педагогической деятельности в Бакинском хореографическом училище и за 60 лет вырастила несколько поколений танцоров и хореографов.