Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ На 89-м году жизни скончалась народная артистка Азербайджана, актриса Нахчыванского государственного драматического театра София Гусейнова.

Об этом Report сообщил сын актрисы народный артист Рафаэль Дадашов.

По словам Р.Дадашова, он вылетел в Нахчыван на похороны матери.

Напомним, что София Гусейнова родилась в Баку в 1926 году. Ее отец Гасан был военным и по направлению уехал работать в Нахчыван. Мать С.Гусейновой Хадиджа Газыева была первой актрисой Нахчывана. Среднюю школу С.Гусейнова окончила в Нахчыване. Еще в школе ей поручали различные детские роли. По рекомендации матери в 1944 году она была включена в состав театральной труппы. После непродолжительной работы в Закатальском государственном драматическом театре, в 1945 году С.Гусейнова вновь вернулась в Нахчыван. Ее сыновья являются народными артистами.