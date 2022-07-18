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Скончалась народная артистка Азербайджана

Скончалась народная артистка Азербайджана Известный композитор, народная артистка Азербайджана, профессор Севда Ибрагимова скончалась на 83-м году жизни.
Искусство
18 июля 2022 г. 00:07
Скончалась народная артистка Азербайджана

Известный композитор, народная артистка Азербайджана, профессор Севда Ибрагимова скончалась на 83-м году жизни.

Как сообщает Report, видный деятель искусства скончалась после продолжительной болезни.

С. Ибрагимова внучка тариста, народного артиста Гурбана Примова, дочь видного драматурга, народного писателя Мирзы Ибрагимова и пианистки Сары Примовой.

Севда Ибрагимова внесла большой вклад в развитие национальной и классической музыки Азербайджана. После окончания с отличием музыкальной школы имени Бюльбюля Севда Ибрагимова получила два высших музыкальных образования. Ее учителями были выдающиеся педагоги и музыканты Майор Бреннер и Гара Гараев.

Отметим, что С.Ибрагимова является автором двух опер, пяти Концертов для фортепиано, Концертов для органа, для тара с оркестром, кантат, камерно-инструментальных и вокальных сочинений, многочисленных циклов для фортепиано соло, произведений разных жанров для детей, музыки к фильмам и спектаклям. Произведения композитора звучат в концертных залах не только нашей страны, но и США, Франции, Швеции, Германии и в других странах мира.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Xalq artisti vəfat edib

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