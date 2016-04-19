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    ​Скончалась известная американская актриса

    Актрисе был 91 год

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе скончалась ветеран театра и кино, известная актриса телесериалов Дорис Робертс.

    Как передает Report, актрисе был 91 год.

    Она начала карьеру в 1970 году на сцене Бродвейского театра. Актриса сыграла более 150 ролей в театре, кино, телефильмах и телесериалах.

    Д.Робертс завоевала самую престижную в США телевизионную премию "Эмми" в пяти номинациях. Четыре из них принесла роль Мэри Бероун в сериале "Все любят Рэймонда". 

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