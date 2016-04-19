​Скончалась известная американская актриса

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе скончалась ветеран театра и кино, известная актриса телесериалов Дорис Робертс.

Как передает Report, актрисе был 91 год.

Она начала карьеру в 1970 году на сцене Бродвейского театра. Актриса сыграла более 150 ролей в театре, кино, телефильмах и телесериалах.

Д.Робертс завоевала самую престижную в США телевизионную премию "Эмми" в пяти номинациях. Четыре из них принесла роль Мэри Бероун в сериале "Все любят Рэймонда".