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    Скончалась известная актриса Гленн Хэдли

    Дважды в карьере она была номинирована на премию Эмми

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Известная актриса Гленн Хедли скончалась.

    Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

    Отметим, что Хедли родилась в Нью-Лондоне, детские годы она провела в Нью-Йорке. После окончания школы она переехала в Чикаго, сообщает НСН.

    Она снималась в фильме "Опус мистера Холланда", собравшем в прокате более 100 млн долларов, а также в фильмах "Отпетые мошенники", "Дик Трейси", "Наравне с отцом", "Смертельные мысли".

    Дважды в карьере актриса была номинирована на премию "Эмми".

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