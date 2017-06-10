Скончалась известная актриса Гленн Хэдли

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Известная актриса Гленн Хедли скончалась.
Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.
Отметим, что Хедли родилась в Нью-Лондоне, детские годы она провела в Нью-Йорке. После окончания школы она переехала в Чикаго, сообщает НСН.
Она снималась в фильме "Опус мистера Холланда", собравшем в прокате более 100 млн долларов, а также в фильмах "Отпетые мошенники", "Дик Трейси", "Наравне с отцом", "Смертельные мысли".
Дважды в карьере актриса была номинирована на премию "Эмми".
News DepartmentАвтор новости
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