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    Скончалась Ильхама Гулиева

    Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Скончалась народная артистка Азербайджана Ильхама Гулиева. Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана. 

    Отметим, что Ильхама Гулиева родилась в 1943 году в Баку. В 1964 году окончила Азербайджанский государственный университет. В 1965-1970 гг. была солисткой эстрадного оркестра Азербайджанской государственной компании телерадиовещания, в 1970-1980-х гг. - солисткой Азербайджанской государственной филармонии.

    Она была дочерью певицы Тюказбан Исмаиловой. 

    В 1998 году И.Гулиева была удостоена почетного звания народной артистки Азербайджанской Республики, в 2002 году награждена орденом "Шохрат", а в 2013 году - орденом "Шараф". 

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