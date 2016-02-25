Скончалась Ильхама Гулиева

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Скончалась народная артистка Азербайджана Ильхама Гулиева. Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

Отметим, что Ильхама Гулиева родилась в 1943 году в Баку. В 1964 году окончила Азербайджанский государственный университет. В 1965-1970 гг. была солисткой эстрадного оркестра Азербайджанской государственной компании телерадиовещания, в 1970-1980-х гг. - солисткой Азербайджанской государственной филармонии.

Она была дочерью певицы Тюказбан Исмаиловой.

В 1998 году И.Гулиева была удостоена почетного звания народной артистки Азербайджанской Республики, в 2002 году награждена орденом "Шохрат", а в 2013 году - орденом "Шараф".