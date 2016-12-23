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    Скончалась Франка Соццани

    Она 28 лет возглавляла итальянский журнал Vogue

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Скончалась главный редактор итальянского журнала "Vogue" и выдающаяся личность в мире моды Франка Соццани.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си, Ф.Соццани скончалась в Милане после продолжительной болезни в возрасте 66 лет. 

    Ф.Соццани издала в 2008 году "совершенно черный" выпуск "Vogue". Предусмотренный сугубо для чернокожих моделей выпуск журнала за короткий срок стал очень популярен.

    Возглавлявшая "Vogue" с 1998 года Франка Соццани считалась одной из ярких фигур в мире моды.  

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