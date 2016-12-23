Скончалась Франка Соццани

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Скончалась главный редактор итальянского журнала "Vogue" и выдающаяся личность в мире моды Франка Соццани.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си, Ф.Соццани скончалась в Милане после продолжительной болезни в возрасте 66 лет.

Ф.Соццани издала в 2008 году "совершенно черный" выпуск "Vogue". Предусмотренный сугубо для чернокожих моделей выпуск журнала за короткий срок стал очень популярен.

Возглавлявшая "Vogue" с 1998 года Франка Соццани считалась одной из ярких фигур в мире моды.