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    Скончалась французская актриса Мишель Морган

    Она снималась в известном фильме Марселя Карне Набережная туманов

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Французская актриса Мишель Морган скончалась в возрасте 96 лет.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

    О кончине легенды французского кино сообщила семья актрисы.

    Актриса снималась в известном фильме Марселя Карне "Набережная туманов" (1938). В 1946 году Морган стала обладательницей премией Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. В 1992 и 1996 она стала почетной обладательницей премий "Сезар" и "Золотой лев", соответственно.

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