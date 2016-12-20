Скончалась французская актриса Мишель Морган

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Французская актриса Мишель Морган скончалась в возрасте 96 лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

О кончине легенды французского кино сообщила семья актрисы.

Актриса снималась в известном фильме Марселя Карне "Набережная туманов" (1938). В 1946 году Морган стала обладательницей премией Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. В 1992 и 1996 она стала почетной обладательницей премий "Сезар" и "Золотой лев", соответственно.