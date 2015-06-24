"Сиреневые ирисы" Клода Моне проданы на аукционе в Лондоне за 17 млн. долларов

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Картина кисти Клода Моне (1840-1926) "Сиреневые ирисы" продана за 10,8 млн. фунтов (около 17,2 млн. долларов США). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, созданное французским художником в 1914-1917 годах полотно стало самым дорогим лотом торгов "Импрессионисты и современное искусство", организованных в Лондоне аукционным домом Christie's.

Одним из других топ-лотов стала картина Пабло Пикассо (1881-1973) "Голова", нашедшая нового владельца за 4,45 млн. фунтов (7 млн. долларов).

В общей сложности Christie's реализовал в этот вечер 42 из 50 предложенных лотов, выручив за них 71,5 млн. фунтов (112,9 млн. долларов США).

Сегодня эстафету недели торгов произведениями импрессионистов и современного искусства подхватит основной конкурент Christie's, аукционный дом Sotheby's. Самая дорогая среди заявленных на продажу картин - "Суперматизм. 18-я конструкция" Казимира Малевича (1879-1935).