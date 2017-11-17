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    Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании несовершеннолетней поклонницы

    Инцидент произошел еще в 1986 году

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Голливудского актера Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании 16-летней поклонницы.

    Как передает Report со ссылкой на Daily.Mail, инцидент произошел еще в 1986 году.

    Тогда звезде американских фильмов было 40 лет. По словам потерпевшей, она познакомилась с актером в гостинице и попросила у него автограф.

    Позже девушка оказалась в номере Сталлоне и якобы актер и его телохранители под угрозами принудили несовершеннолетнюю к групповому сексу. Потерпевшая обратилась в полицию, но, по ее словам, дело не стали расследовать. Об этом инциденте журналисты узнали случайно, им попали в руки полицейские сводки.

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