​Шведский режиссер ставит спектакль в ТЮЗе

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Театре юного зрителя приступили к репетициям очередного спектакля.

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

Режиссерами-постановщиками спектакля, ставящегося по произведению известной шведской писательницы, драматурга Астрид Линдгрен "Пеппи Длинныйчулок", являются Рони Даниэльсон и заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, художником-постановщиком - Эльшан Сарханоглу, композитором - Себастьян (Швеция), аранжировщиком - Руфат Рамазанов, автором сценического движения и пластики - Вусал Мехралиев, ассистентом режиссера - Сона Мустафаева.

В спектакле-мюзикле примут участие заслуженные артисты - Насиба Эльдарова, Гюляр Набиева, актеры Зумруд Гулиева, Анар Сейфуллаев, Гюльбениз Мустафаева, Айгюн Фатуллаева, Кюшвер Шарифова, Ильгара Тосова, Венера Аббасова, Хуснийя Ахмедова, Халида Алимамедова, Кенуль Абилова, Эйваз Ибрагимов, Эльгюн Яхъяев, Вахид Оруджоглу, Рамиль Мамедов, Эльнур Алиев.

Спектакль, подготовленный при поддержке посольства Швеции в Азербайджане, планируется представить в очередной театральный сезон.