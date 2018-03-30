Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце.

Как передает Report, об этом сообщает портал TMZ.

По данным издания, 70-летнего актера доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана.

Во время процедуры хирурги столкнулись с осложнениями, после чего были вынуждены провести бывшему губернатору Калифорнии операцию. Отмечается, что вмешательство проводилось на открытом сердце и длилось несколько часов.

На данный момент состояние Шварценеггера оценивается как стабильное.

Это не первая операция, которую перенес актер. В 1997 году ему заменили клапан аорты.