Шекинский театр отправится с гастролями в Турцию

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Шекинский государственный драматический театр имени Сабита Рахмана 8 мая примет участие в "Днях театра Гиресуна", которые пройдут в турецком городе Гиресун.
Об этом Report сообщил главный режиссер Шекинского государственного драматического театра Мирбала Селимли.
По его словам, театр в течение двух недель будет демонстрировать спектакль известного турецкого драматурга Хальдуна Донера "И вертелась мельница" в городах Гиресун, Адана, Анкара.
Спектакль подготовлен по инициативе TÜRKSOY по случаю 100-летнего юбилея Хальдуна Донера.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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