Шекинский театр отправится с гастролями в Турцию

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Шекинский государственный драматический театр имени Сабита Рахмана 8 мая примет участие в "Днях театра Гиресуна", которые пройдут в турецком городе Гиресун.

Об этом Report сообщил главный режиссер Шекинского государственного драматического театра Мирбала Селимли.

По его словам, театр в течение двух недель будет демонстрировать спектакль известного турецкого драматурга Хальдуна Донера "И вертелась мельница" в городах Гиресун, Адана, Анкара.

Спектакль подготовлен по инициативе TÜRKSOY по случаю 100-летнего юбилея Хальдуна Донера.