Шекинский государственный драматический театр принял участие в фестивале в Турции

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Шекинский государственный драматический театр имени Сабита Рахмана принял участие в международном фестивале тюркоязычных народов, который прошел в турецких городах Конья и Гиресун.

Как сообщает Report, Шекинский театр показал комедию "Скупой" Жан-Батиста Мольера.

Спектакль прошел с успехом и был признан самым лучшим спектаклем фестиваля.

Отметим, что режиссером-постановщиком комедии "Скупой" является главный режиссер Шекинского театра Мирбала Селимли, художник спектакля - заслуженный художник Гудрет Мамедов, музыкальное оформление Ильгар Саатов и Мирбала Селимли.

Главные роли в спектакле играют Абульфат Салахов, Ханлар Гашимзаде, Айдын Алибалаев, Чингиз Новрузалиев, Акиф Юсифов, Рашад Аскеров, Рагим Годжаев, Парвиз Исмаилов, Сима Шабанова и другие.