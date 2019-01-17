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    СГБ подарила Национальному музею истории Азербайджана нумизматический материал

    Баку. 17 января REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ) подарила Национальному музею истории Азербайджана нумизматический материал, представляющий историческую ценность.

    Об этом сообщили Report в музее.

    Из 142 переданных в Фонд нумизматики музея экземпляров 36 - это монеты, остальные - бумажные деньги и боны. Монеты охватывают период между XVI-XIX веками, тогда как бумажные деньги и боны относятся к двадцатому веку.

    Переданные музею нумизматические материалы имеют важное историческое значение для обогащения коллекции Фонда нумизматики и с точки зрения исследований.

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