О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сериал по «Властелину колец» станет самым дорогим в истории

Сериал по «Властелину колец» станет самым дорогим в истории Первый сезон фэнтези-сериала, основанного на книгах Джона Толкиена «Властелин колец», обойдется американской компании Amazon Studios в 465 млн долларов США.
Искусство
17 апреля 2021 г. 07:29
Сериал по «Властелину колец» станет самым дорогим в истории

Первый сезон фэнтези-сериала, основанного на книгах Джона Толкиена «Властелин колец», обойдется американской компании Amazon Studios в 465 млн долларов США.

Как передает Report, об этом пишет The Hollywood Reporter.

Министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш подтвердил Morning Report, что Amazon намерена потратить названную сумму.

«Это фантастика, это действительно так… Это будет самый крупный телесериал из когда-либо созданных», — сказал он.

Также данные цифры были обнародованы в рамках Закона об официальной информации правительства Новой Зеландии. Согласно опубликованным документам, студия собирается снять пять сезонов сериала в Новой Зеландии. Кроме того, в них указано, что Amazon Studios, возможно, запустит в производство спин-офф сериала.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
17 апреля 2021 г. 08:07
Грузия готовится к применению китайской вакцины
Грузия готовится к применению китайской вакцины
16 апреля 2021 г. 15:40
Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции
Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции
16 апреля 2021 г. 15:15
Тактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой
ФотоТактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой
16 апреля 2021 г. 14:06
В поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам
ФотоВ поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам
16 апреля 2021 г. 13:33
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
16 апреля 2021 г. 12:07
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
Итальянский cенатор рассказал об увиденном в Агдаме
Итальянский cенатор рассказал об увиденном в Агдаме
15 апреля 2021 г. 16:27
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Президент Грузии посетит Украину
Президент Грузии посетит Украину
15 апреля 2021 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi