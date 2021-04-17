Сериал по «Властелину колец» станет самым дорогим в истории

Первый сезон фэнтези-сериала, основанного на книгах Джона Толкиена «Властелин колец», обойдется американской компании Amazon Studios в 465 млн долларов США.

Первый сезон фэнтези-сериала, основанного на книгах Джона Толкиена «Властелин колец», обойдется американской компании Amazon Studios в 465 млн долларов США.

Как передает Report, об этом пишет The Hollywood Reporter.

Министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш подтвердил Morning Report, что Amazon намерена потратить названную сумму.

«Это фантастика, это действительно так… Это будет самый крупный телесериал из когда-либо созданных», — сказал он.

Также данные цифры были обнародованы в рамках Закона об официальной информации правительства Новой Зеландии. Согласно опубликованным документам, студия собирается снять пять сезонов сериала в Новой Зеландии. Кроме того, в них указано, что Amazon Studios, возможно, запустит в производство спин-офф сериала.