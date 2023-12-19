Съемки индийского фильма в Баку вызвали большой интерес в социальных сетях

Кадры со съемок фильма "Видаа Муярчи" ("Упорство") известного индийского режиссера Магижа Тирумени в Баку вызвали большой интерес среди пользователей социальных сетей, в том числе в индийском сегменте.

Кадры со съемок фильма "Видаа Муярчи" ("Упорство") известного индийского режиссера Магижа Тирумени в Баку вызвали большой интерес среди пользователей социальных сетей, в том числе в индийском сегменте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на индийскую прессу.

Одним из исполнителей главных ролей является знаменитый индийский актер Аджит Кумар. 52-летний актер за всю свою карьеру снялся в 41 фильме. Сообщается, что поклонники Кумара с интересом следят за съемками фильма в Азербайджане.

Съемки фильма в жанре боевика и триллера в Азербайджане начались в октябре и продлятся еще 70 дней.

Кадры со съемок фильма в Баку быстро распространились в социальных сетях и вызвали большой интерес кинолюбителей.

Премьера фильма состоится в 2024 году на традиционном индийском фестивале огней "Дивали".