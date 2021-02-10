"Семь красавиц" на сцене Московского Губернского театра

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, зал был переполнен

9 февраля в на сцене Московского Губернского театра состоялся балет "Семь красавиц".

Как сообщает российское бюро Report, эта постановка была приурочена к 103-летию со дня рождения автора балета, выдающегося композитора Кара Караева.

Либретто новой постановки разработано балетным критиком А. Максовым с использованием версии Р. Ахундовой и М. Мамедова. По словам Максова, великое произведение Кара Караева имеет огромное значение в мировой культуре: "Я могу сказать, что это один из моих любимых спектаклей, потому что это жемчужина азербайджанского репертуара того периода. Несмотря на то, что прошли десятилетия, произведение не потеряло своей ценности. Она не устарела, актуальна и по сей день. Это гениальное, мудрое, философское произведение на все времена. Там звучит Музыка великого азербайджанского композитора Кара Караева. Стоит сказать, что его сын Фарадж Караев благословил сцену Русского балета. Поэтому таким образом укрепляются культурные связи между Азербайджаном и Россией".

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, зал был переполнен. Зрители сумели получить огромное удовольствие при просмотре балета и отметить красоту декораций и уникальность произведения.

Помощница художественного руководителя театра "Русский балет" Виктория Ахундова отметила, с каким удовольствием и трепетом был поставлен балет: "Это произведение, созданное на основе поэмы Низами, гениальной музыки Кара Караева, является одним из лучших. Наши артисты выступают с большим удовольствием. Мы охотно слушаем музыку, смотрим это произведение. Аудитории нравится, поэтому мы будем всесторонне продвигать это".

Поэма о любви, дружбе, предательстве, силе, верности и справедливости была написана в 1952 году великим азербайджанским композитором Кара Караевым. В балете переплетаются две драматургические линии: тема трагической любви главных героев Айши и шаха Бахрама и тема коварства властолюбивого Визиря.