Начинает работу 66-й Берлинский международный кинофестиваль

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня начинает работу 66-й Берлинский кинофестиваль.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, его откроет новая комедия братьев Коэн "Да здравствует Цезарь!".

Действие новой картины братьев Коэнов происходит в Голливуде в пору его расцвета, в 50-е годы. Главные роли в фильме исполнили Джордж Клуни, Джош Бролин, Скарлетт Йоханссон.

Председателем жюри в этом году приглашена американская актриса Мерил Стрип – трехкратная обладательница "Оскара". В жюри также заявлены актеры Альба Рорвахер, Ларс Айдингер и Клайв Оуэн, фотограф Бриджит ЛяКомб, киновед Ник Джеймс и режиссер Малгожата Шумовска.

В основном конкурсе 18 фильмов. Свои новые работы представят такие известные режиссеры, как Дени Коте, Джефф Николс, Томас Винтерберг, Андре Тешине, Лав Диас, Алекс Гибни, Данис Танович, Венсан Перес, Джанфранко Рози и др. Картина филиппинца Лав Диаса "Колыбельная скорбной тайне" длится восемь часов.

В этом году в конкурсе участвуют две документальные ленты – "Огонь в море" Рози (обладателя венецианского "Золотого льва" в 2013 году) и "Уязвимость нулевых дней" Гибни.

Во внеконкурсной программе, кроме фильма Коэнов, представят также новые картины Спайка Ли, Доминика Молля, Бенуа Делепина и Ли Тамахори.

Берлинале продлится до 21 февраля. Обладатели призов, в том числе главного приза фестиваля – "Золотого медведя" – станут известны 20 февраля на церемонии закрытия, которая традиционно пройдет на главной площадке Берлинале – Берлинале Паласт.