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Сегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"

Сегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021" Сегодня в Париже пройдет детский конкурс песни "Евровидение-2021".
Искусство
19 декабря 2021 г. 11:00
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021

Сегодня в Париже пройдет детский конкурс песни "Евровидение-2021".

Как сообщает Report, Азербайджан представит Сона Азизова с песней "One of the days".

Наша страна снова участвует в песенном конкурсе после трехлетнего перерыва. Наряду с Азербайджаном в конкурсе принимают участие представители Албании, Германии, Болгарии, Армении, Франции, Грузии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Португалии, России, Сербии и Украины.

Мероприятие состоится в концертном зале La Seine Musicale на острове Сегун на берегу Сены.

Голосование началось 17 декабря в 23:00 по бакинскому времени, продлится до 19:00 сегодняшнего дня и возобновится в тот же день, через 15 минут после выступления последнего участника.

Если вам нравится выступление Соны Азизовой, зайдите на https://vote.junioreurovision.tv/ и проголосуйте.

Отметим, что обладательница сильного голоса Сона Азизова заняла второе место в песенном конкурсе "Голос. Дети" на ITV.

Напомним, что ранее Азербайджан трижды участвовал в песенном конкурсе "Евровидение" и занимал 11, 7 и 16-е места.

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