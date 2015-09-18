​Со дня рождения азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли исполнилось 130 лет

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ 18 сентября отмечается день рождения основоположника профессиональной азербайджанской музыки и национальной оперы, великого композитора, ученого-музыковеда, публициста, драматурга, педагога и общественного деятеля Узеира Гаджибейли.

Как отмечает Report, сегодня Узеир беку исполнилось бы 130 лет.

Еще в годы советской власти по инициативе маэстро Ниязи ежегодно 18 сентября в Азербайджане торжественно отмечали день рождения великого композитора.

В очагах культуры, музыкальных школах и у здания Консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия) звучала бессмертная музыка Узеира Гаджибейли.

Прошли годы. Этот день не был забыт и общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Отмечающийся по инициативе маэстро Ниязи День музыки Узеира в 1995 году приобрел государственный статус.

По указу президента Азербайджана от 18 сентября 1995 года "О проведении Дня музыки Узеира" ежегодно в Азербайджане отмечается День музыки Узеира.

Подаривший мировой музыкальной сокровищнице бессмертные произведения великий композитор является основоположником профессиональной азербайджанской музыки, создателем композиторской школы, жанра музыкальной комедии, оперы и оперетты на Востоке, государственного хора и симфонического оркестра. Узеир Гаджибейли также является автором государственного гимна Азербайджана.

Сегодня под звуки написанного У.Гаджибейли гимна азербайджанский флаг поднимается в самых престижных залах мира, все наши мероприятия начинаются под звуки гимна.

Празднование 18 сентября Дня музыки Узеира приобрело традиционный характер.

В этот день во всех уголках страны проводятся мероприятия с участием известных деятелей искусства со всего мира.

18 сентября также начинает работу VII Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. Традиционно проводимый в Азербайджане с 2009 года и посвященный великому Узеиру Гаджибейли международный музыкальный фестиваль вызвал большой интерес в мире. Фестиваль проходит с участием известных музыкантов, художественных коллективов, солистов и дирижеров.

Наследие Узеира Гаджибейли бесценно. Он оставил его всему человечеству. Верим, что в скором времени отзвуки узеировской музыки будут доноситься из Карабаха, Шуши и День музыки Узеира будет отмечаться в Джыдыр дюзю.