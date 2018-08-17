Сегодня Муслиму Магомаеву исполнилось бы 76 лет

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения всемирно известного оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева.

Как сообщает Report, Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку.

Всесоюзная известность пришла после его выступления в Кремлёвском дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства в 1962 году.

В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Муслима Магомаева в знаменитом театре «Олимпия» в Париже. Директор «Олимпии» Брюно Кокатрикс предложил Магомаеву контракт на год, обещая сделать из него звезду международного масштаба. В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев получает I премию, а в Каннах – «Золотой диск» за многомиллионные тиражи грампластинок. То же самое повторилась в Каннах в 1970 году.

В 1973 г. в возрасте 31 года, Магомаев получает звание Народный артист СССР, последовавшее за званием Народного артиста Азербайджанской ССР.

Муслим Магомаев умер 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет.