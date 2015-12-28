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    Сегодня день рождения Зейнаб Ханларовой

    Всемирно известной певице исполняется 79 лет

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения выдающейся певицы Азербайджана, народной артистки СССР Зейнаб Ханларовой.

    Как сообщает Report, всемирно известной певице исполняется 79 лет.

    Зейнаб Ханларова родилась в 1936 году в Баку. 

    В 1961 году окончила Бакинское музыкальное училище им. А.Зейналлы. С 1961 года является солисткой театра оперы и балета. З.Ханларова является первой исполнительницей мугама "Джахаргях" среди женщин. Она дала концерты во многих странах мира. О ней снят документальный фильм “Здравствуй, Зейнаб!”.

    Зейнаб Ханларова также на протяжении длительного времени была депутатом Милли Меджлиса Азербайджана. Она награждена орденом "Шохрат". 

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