Сегодня день рождения Яшара Нури

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 3 сентября - день рождения выдающегося актера театра и кино, народного артиста Азербайджана Яшара Нури.

Артисту исполнилось бы 64 года.

В день рождения его память почтят члены семьи.

Супруга актера Рахима Нури в заявлении Report сообщила, что сегодня посетит его могилу: "Минул еще один год без Яшара. Мы встречаем очередной день рождения без него. Сегодня я пойду на кладбище. Туда могут прийти все, кто любил Яшара. Сегодня его день, день когда он появился на свет. Ему бы исполнилось 64 года".

Напомним, что Яшар Мамедсадыг оглу Нуриев родился 3 сентября 1951 года в Баку в актерской семье.

Выдающийся актер умер 22 ноября 2012 года.