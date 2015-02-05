Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда Кара Караева.

Как сообщает Report, всемирно известному композитору исполнилось бы 97 лет. В связи с этим сегодня пройдут памятные мероприятия, зрителям будет представлена концертная программа, на которой будут звучать произведения композитора.

Отметим, что Кара Караев родился в 1918 году в Баку в семье известного врача-педиатра Абульфаза Караева и Соны Искендер гызы. Он первый представитель рода, посвятивший себя музыкальному искусству.

С 1930 года Кара Караев был студентом класса фортепиано профессора Г.Г.Шароева музыкального техникума при Азербайджанской государственной консерватории, с 1935 года - студентом композиторского факультета Азербайджанской государственной консерватории. Он изучал основы азербайджанской народной музыки в классе Узеира Гаджибекова.

Его симфоническая поэма "Лейли и Меджнун", балеты "Семь красавиц" и "Тропою грома" неоднократно ставились на мировых сценах.

Кара Караев скончался 13 мая 1982 года в Москве.

Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.