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    ​Сегодня день рождения покойного актера Алескера Мамедоглу

    Родные, близкие и коллеги почтят память актера

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения актера Академического национального драматического театра, заслуженного артиста Алескера Мамедоглу.

    Как сообщает Report, ему исполнилось бы 70 лет.

    Готовящийся к юбилею актер скончался в прошлом году в возрасте 69 лет. Сегодня его родные, близкие и коллеги почтят память актера.

    Напомним, что А.Мамедоглу родился в Баку 9 февраля 1946 года.

    В ноябре прошлого года он был госпитализирован в больницу из-за проблем со здоровьем. Актер скончался 21 декабря 2015 года от рака печени.   

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