​Сегодня день рождения Офелии Аслан

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ 27 января исполнилось бы 76 лет актрисе Азербайджанского государственного театра музыки Офелии Аслан.

Как сообщает Report, Офелия Аслан родилась в 1939 году в Баку в семье известного актера театра и кино Рзы Афганлы и художницы Бадуры Афганлы. Ее интерес к искусству формировался в семье с детских лет.

В 1983 году она окончила факультет актера музыкальной комедии Азербайджанского государственного института искусств имени М.А.Алиева. С 1963 года работала в Театре музыкальной комедии. После длительного перерыва в 1997 году она вновь вернулась в театр и продолжила актерскую деятельность.

Актриса скончалась 18 мая 2010 года в Баку от болезни сердца.