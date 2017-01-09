Сегодня день рождения народного артиста Ильхама Намига Камала

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения у народного артиста Азербайджана Ильхама Намига Камала.

67-летний актер заявил Report, что не имеет особых планов на сегодня: "Спасибо всем, многие поздравили меня. Пока я нахожусь на экзамене. Можно сказать, что сегодняшний день я проведу на работе. А после отмечу свой день рождения дома в окружении родных".

Отметим, что Ильхам Намиг Камал родился в 1949 году в Баку. Он родом из Шемахинского района. Окончил среднюю школу №31 в Баку и Азербайджанский государственный театральный институт имени Мирзааги Алиева. Является заведующим кафедрой "Эстрадное искусство" в Государственном университете культуры и искусства. В 2013 году награжден орденом "Шохрат".