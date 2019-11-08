​"Санктъ-Петербургъ Опера " приедет в Баку с гастролями

Знаменитый "Санктъ-Петербургъ Опера " приедет в Азербайджан с трехдневными гастролями.

Как сообщает Report, 17 декабря на сцене Азербайджанского театра оперы и балета пройдут "Искатели жемчуга" Ж. Бизе. По словам режиссера, спектакль поразит публику не только великолепными исполнителями главных ролей, но и красочными декорациями и костюмами. Перед зрителями предстанет сказочный и прекрасный мир Востока. Сценография принадлежит народному художнику России Вячеславу Окуневу. У "Искателей жемчуга" существует несколько редакций с принципиально разными окончаниями. Какой финал в "Санктъ-Петербургъ Опере" зрители увидят сами. На самом деле, в «Искателях» главное не сюжет, а мелодическая сторона. Их музыка стала настолько популярной, что цитируется в кино, исполняется в инструментальных переложениях и даже поется рок-музыкантами, как, к примеру, известнейшая ария Надира "Jecroisentendreencore" в исполнении Дэвида Гилмора, или редкий мужской дуэт для тенора и баритона "Aufonddutemplesaint", не так давно прославленный дуэтом Роберто Аланьи и Брина Терфеля.

18 декабря на сцене Азербайджанского театра оперы и балета публика Баку сможет увидеть оперу "Фауст" Шарля Гуно. В современном, экспрессивном спектакле, с великой музыкой композитора, Юрий Александров поднимает вечные проблемы философии бытия, размышляет о призвании человека, о противостоянии ада и рая и, вместе с тем, живо реагирует на сегодняшние события в мире.

Завершит гастрольное турне Гала-концерт солистов и оркестра театра "Санктъ-Петербургъ Опера", который пройдет 19 декабря в Азербайджанском Государственном Академическом Русском Драматическом театре. В программу войдут арии и дуэты из популярнейших опер русских и зарубежных композиторов: П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Р. Щедрина, А. Алябьева, Дж. Верди, Дж. Россини, Г. Доницетти, Ш. Гуно, Р. Леонкавалло и др.

Государственный Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" известен как один из лучших музыкальных театров в России и за рубежом.

Его основатель и бессменный художественный руководитель Юрий Александров знаменит на весь мир своими творческими экспериментами и уникальными режиссерскими решениями.

Гастрольная жизнь "Санктъ-Петербургъ Оперы" очень насыщена. За последний год театр побывал на гастролях во Франции, Финляндии, Польше, Латвии, Эстонии, Азербайджане. Принял участие в IV всероссийском фестивале музыкальных театров России "Видеть музыку" (Москва), Всероссийском фестивале «Волжские театральные сезоны» (Самара), Фестивале «Театры Санкт-Петербурга – детям» (Санкт-Петербург).

Международные проекты театра, начатые в новом театральном сезоне выступлениями в Греции, Латвии и Москве, во второй раз продолжатся в Баку. Азербайджан – становится одним из самых приоритетных гастрольных направлений для "Санктъ-Петербургъ Оперы". В прошлом театральном сезоне на сцене Русского драматического театра города Баку, коллектив показал Гала- концерт "Шедевры мировой классики", а в этом году в рамках "Года театра России" и 100-летия Азербайджанского Государственного Академического Русского Драматического театра им.С.Вургуна, "Санктъ-Петербургъ Опера" представит два уникальных спектакля в постановке Юрия Александрова и Гала-концерт солистов и оркестра театра.