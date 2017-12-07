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    Самую дорогую картину да Винчи выставят в Лувре-Абу-Даби

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", которую в прошлом месяце продали на аукционе за рекордные 450 млн долларов, будет выставлена в Лувре в Абу-Даби, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    "Спаситель мира" да Винчи направляется в Лувр в Абу-Даби", - сообщил в Twitter открывшийся в ноябре музей.

    Тайна покупки картины при этом так и осталась не раскрытой. До сих пор неясно, кто купил на торгах Christie's в Нью-Йорке шедевр Леонардо. 

    Покупатель участвовал в аукционе по телефону и предпочел сохранить анонимность. По информации New York Times, рекордную сумму за шедевр Да Винчи заплатил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан аль-Сауд.

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