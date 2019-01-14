Сами Юсуф исполнит песню в дуэте с Алимом Гасымовым

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Известный британский певец азербайджанского происхождения Сами Юсуф начал работу над новым альбомом.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, певец сообщил, что альбом будет представлен до конца года.

С.Юсуф сообщил, что новый альбом будет называться "Ecstasy” ("Экстаз"): "Из-за того, что в нем имеется определенный призыв, мы намеренно придумали это название. Люди считают, что это лекарство, но на самом деле экстаз – это состояние, которое люди приобретают или достигают, пройдя через нравственный опыт".

Исполнитель подчеркнул, что при записи нового альбома будет сотрудничать с народным артистом Азербайджана, известным исполнителем Алимом Гасымовым, а также другими известными мировыми исполнителями.

Пресс-секретарь Алима Гасымова Саадат Мохубова подтвердила Report эту информацию: "Об этом исполнители поговорили на ходу во время проведенного в Шемахе фестиваля Насими. Мы ждем продолжения. После предложения Алим Гасымов подумает над сотрудничеством".

Напомним, что прославившийся первым альбомом "Аль-Муаллим" Сами Юсуф также является послом мира ООН. Всемирно известный певец и композитор журналом “Time” назван "Самым крупным рок-певцом ислама"и "Самым известным британским мусульманином мира".