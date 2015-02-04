Съемки фильма о Нахчыванском проходили в Баку, Нахчыване и Санкт-Петербурге

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Завершаются съемки полнометражного документального фильма об обладающем большой влиятельностью в Российской империи знаменитом азербайджанском полководце, генерале кавалерийских войск, генерал-адъютанте Николая II Гусейн Хане Нахчыванском. Фильм снимается по заказу министерства культуры и туризма студией документальных фильмов "Салнаме" и Санкт-петербургской киностудией "Леннаучфильм".

Как сообщает Report, в фильме, снятом в Нахчыване, Баку и Санкт-Петербурге, использованы архивные материалы. Автор сценария и режиссер - Валентина Гуркаленко.

Процесс озвучивания документального фильма уже завершился. В ближайшее время он выйдет на экраны.

Отметим, что не принимающий советскую власть Гусейн Хан Нахчыванский был расстрелян большевиками. Он прожил тяжелую, но насыщенную и богатую событиями жизнь.